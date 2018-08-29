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    Бинали Йылдырым: Турция и Азербайджан - два братских государства

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Турция являются двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща на региональной и международной арене. Как сообщает Report со ссылкой на агенство "Анадолу", об этом заявил журналистам председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырым в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

    Глава ВНСТ подчеркнул, что Азербайджан и Турция - это «один народ - два государства». «Мы являемся двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща при решении региональных вопросов и на международной арене. Уверен, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию наших отношений. Испытываю чувство удовлетворения в связи с пребыванием в такой прекрасной стране, как Азербайджан, сердечно приветствую весь азербайджанский народ», - сказал Йылдырым.

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