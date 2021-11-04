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Бинали Йылдырым: Турция и Азербайджан думают о новых проектах

Бинали Йылдырым: Турция и Азербайджан думают о новых проектах 14:25
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 15:09
Бинали Йылдырым: Турция и Азербайджан думают о новых проектах
REUTERS/ Umit Bektas

"Между Турцией и Азербайджаном реализовано много проектов. Мы уже думаем о новых проектах".

Как передает Report, об этом бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, выступая в панельных обсуждениях на тему "Новые глобальные вызовы в период после COVID-19" в рамках Бакинского Глобального форума.

Он отметил, что шесть стран региона могут сообща двигаться в будущее: "Считаю, что карабахский вопрос – пример этому. Из-за этого конфликта между Арменией и Азербайджаном не смогли сформироваться отношения. Если бы эти страны могли решить конфликт миром, то не взялись бы за оружие".

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Версия на английском языке Turkey and Azerbaijan mulling over new projects, ex-premier says
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: “Türkiyə və Azərbaycan yeni layihələr üzərində düşünür”

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