Бинали Йылдырым: Турция и Азербайджан думают о новых проектах

14:25

"Между Турцией и Азербайджаном реализовано много проектов. Мы уже думаем о новых проектах".

Как передает Report, об этом бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, выступая в панельных обсуждениях на тему "Новые глобальные вызовы в период после COVID-19" в рамках Бакинского Глобального форума.

Он отметил, что шесть стран региона могут сообща двигаться в будущее: "Считаю, что карабахский вопрос – пример этому. Из-за этого конфликта между Арменией и Азербайджаном не смогли сформироваться отношения. Если бы эти страны могли решить конфликт миром, то не взялись бы за оружие".