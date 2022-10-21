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Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым отправлены в Турцию

Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым отправлены в Турцию Заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи были отправлены в Турцию.
Внешняя политика
21 октября 2022 г. 14:17
Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым отправлены в Турцию

Заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи были отправлены в Турцию.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы написал в Twitter.

Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Господин президент навестил в клинике Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана. Благодарю господина президента за внимание".

Посол отметил, что состояние всех троих хорошее.

Автомобиль, в котором находились Бинали Йылдырым, его телохранитель и депутат Шамиль Айрым, прибывшие в страну в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, попал в ДТП при возвращении из Джебраила. Пострадавших госпитализировали в Центральную клинику.

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Версия на английском языке Binali Yildirim, Shamil Ayrim, and security guard seen off to Turkiye 
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım, mühafizəçisi və Şamil Ayrım Türkiyəyə yola salınıb

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