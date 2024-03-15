Бинали Йылдырым: Страны должны осознать ответственность за изменение климата

Страны должны осознать свою ответственность за изменение климата.

Страны должны осознать свою ответственность за изменение климата.

Как сообщает Report, об этом бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым сказал на панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

Он сказал, что климатические изменения будут иметь серьезные последствия.

"Поэтому необходимо предпринять серьезные шаги в соответствии с международными стандартами. Мы должны понимать, что ответственность за решение насущных вопросов, в том числе сокращение выбросов углекислого газа, несут все страны", - сказал Йылдырым.