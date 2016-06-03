​Бинали Йылдырым пригласил Ильхама Алиева на открытие третьего моста в Стамбуле

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ "Друг Азербайджана - наш друг, враг - наш враг".

Как сообщает Report, об этом на проведенной в Баку совместной с президентом Ильхамом Алиевым пресс-конференции заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, посещение президентом Ильхамом Алиевым Турции после унесшего десятки жизней теракта в Анкаре, оставило неизгладимый след в сердцах представителей турецкого народа.

Затронув нагорно-карабахскую проблему, премьер-министр сказал, что пришло время решить нагорно-карабахский конфликт: "Нет смысла тянуть данный вопрос, пришло время сказать Армении "остановись".

Вопрос решится в случае освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

Почему европейские страны не ставят на повестке вопрос о Ходжалинском геноциде? Ходжалинский геноцид произошел не сто лет назад, а совсем недавно. Почему они не видят этого? Здесь преобладает двойной стандарт".

Б.Йылдырым сказал, что 26 августа состоится открытие третьего стамбульского моста - моста Явуз Султан Селим: "Воспользовавшись этим визитом, приглашаю Вас на открытие моста, объединяющего Европу и Азию. Хотелось бы, чтобы Вы приняли участие на открытии".