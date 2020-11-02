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Бинали Йылдырым прибыл в Баку

Бинали Йылдырым прибыл в Баку Об этом Report сообщили в пресс-службе партии "Ени Азербайджан"
Внешняя политика
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2 ноября 2020 г. 11:26
Бинали Йылдырым прибыл в Баку
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Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе партии "Ени Азербайджан".

Было отмечено, что в исполнительном Секретариате партии "Ени Азербайджан" заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПЕА-исполнительный секретарь Али Ахмедов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с бывшим премьер-министром Турецкой Республики, бывшим председателем Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Выражая удовлетворение визитом в братский Азербайджан, бывший премьер-министр Турции, бывший председатель Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым пожелал азербайджанскому народу успехов на пути освобождения земель от оккупации.

Отметив, что проблема не была решена в течение 30 лет, Йылдырым подчеркнул, что все эти годы Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель. Турция всегда была сторонником освобождения карабахских земель от армянской оккупации и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. Дипломатические переговоры, проводимые с этой целью до сих пор, не дали никаких результатов. К сожалению, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предприняли никаких шагов против оккупационной Армении, оставили дело на самотек и попытались забыть о проблеме. Поэтому дело дошло до того, что Азербайджан начал контрнаступление по освобождению своих земель от оккупации, и на этом пути правды Азербайджан пишет историю.

Б.Йылдырым также высоко оценил поддержку азербайджанского народа в связи с землетрясением в Измире.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBinəli Yıldırım Bakıya gəlib

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