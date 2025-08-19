О нас

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю подписания Совместной Декларации с арменией.
19 августа 2025 г. 19:43
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю подписания Совместной декларации с Арменией.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

С самыми теплыми чувствами поздравляю Ваше превосходительство с подписанием Совместной декларации, создающей основу для запуска Зангезурского коридора и открывающей историческую страницу в нашем регионе.

Это историческое событие является конкретным показателем стратегической позиции и сильного лидерства Азербайджана, а также перехода от исторической Победы, завоеванной в Карабахе, к региональному миру, сотрудничеству и развитию.

Зангезурский коридор – стратегически важный проект, который свяжет тюркский мир, усилит торговые связи и еще больше укрепит братские отношения между нашими народами.

Твердо верю, что под мудрым руководством Вашего превосходительства Азербайджан и впредь будет играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности и единства тюркского мира.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что турецко-азербайджанское братство будет еще больше крепнуть на основе принципа «Одна нация, два государства», наши страны и впредь будут добиваться многих исторических успехов во имя реализации общих целей.

Желаю Вам здоровья, счастья, Азербайджанской Республике – дальнейшего прогресса, выражаю глубочайшее почтение".

Версия на английском языке Binali Yildirim sends letter to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək

