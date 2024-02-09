President
О нас

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 15:03
Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю блестящей победы на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, пожелания мира и процветания братскому азербайджанскому народу.

Эти выборы, имеющие историческое значение с точки зрения того, что они впервые были проведены на освобожденных территориях Азербайджана, еще раз продемонстрировали приверженность азербайджанского народа ценностям, его смелость и мудрость.

Желаю Вашему превосходительству успехов, молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы результаты выборов были во благо азербайджанского народа и всего тюркского мира".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi