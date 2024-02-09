Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю блестящей победы на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, пожелания мира и процветания братскому азербайджанскому народу.
Эти выборы, имеющие историческое значение с точки зрения того, что они впервые были проведены на освобожденных территориях Азербайджана, еще раз продемонстрировали приверженность азербайджанского народа ценностям, его смелость и мудрость.
Желаю Вашему превосходительству успехов, молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы результаты выборов были во благо азербайджанского народа и всего тюркского мира".