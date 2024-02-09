Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю блестящей победы на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, пожелания мира и процветания братскому азербайджанскому народу.

Эти выборы, имеющие историческое значение с точки зрения того, что они впервые были проведены на освобожденных территориях Азербайджана, еще раз продемонстрировали приверженность азербайджанского народа ценностям, его смелость и мудрость.

Желаю Вашему превосходительству успехов, молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы результаты выборов были во благо азербайджанского народа и всего тюркского мира".