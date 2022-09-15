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Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан по случаю 104-й годовщины освобождения Баку

Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан по случаю 104-й годовщины освобождения Баку Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым попубликовал поздралвение в связи с 104-й годовщиной освобождения Баку.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 11:33
Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан по случаю 104-й годовщины освобождения Баку

Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым опубликовал поздравление в связи с 104-й годовщиной освобождения Баку.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Сердечно поздравляю со 104-й годовщиной освобождения Баку, столицы дружественного и братского Азербайджана, от оккупации", - написал он.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.

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Версия на английском языке Binali Yildirim congratulates Azerbaijan on 104th anniversary of Baku’s liberation 
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Bakının azad olunmasının 104-cü ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

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