Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан по случаю 104-й годовщины освобождения Баку

Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым попубликовал поздралвение в связи с 104-й годовщиной освобождения Баку.

Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым опубликовал поздравление в связи с 104-й годовщиной освобождения Баку.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Сердечно поздравляю со 104-й годовщиной освобождения Баку, столицы дружественного и братского Азербайджана, от оккупации", - написал он.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.