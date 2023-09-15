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Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан

Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от оккупации.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 12:30
Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан

Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от оккупации.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети "X".

"Поздравляю со 105-й годовщиной освобождения столицы Азербайджана - прекрасного города Баку от оккупации", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня исполняется 105 лет с момента освобождения города Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.

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Версия на английском языке Binali Yildirim congratulates Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Azərbaycanı təbrik edib

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