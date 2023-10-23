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Бинали Йылдырым: Полное освобождение Карабаха от оккупации до сих пор беспокоит некоторых людей

Бинали Йылдырым: Полное освобождение Карабаха от оккупации до сих пор беспокоит некоторых людей Полное освобождение Карабаха от оккупации до сих пор беспокоит некоторых людей.
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 13:38
Бинали Йылдырым: Полное освобождение Карабаха от оккупации до сих пор беспокоит некоторых людей

Полное освобождение Карабаха от оккупации до сих пор беспокоит некоторых людей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым 23 октября в Анкаре на открытии второго заседания Совета генпрокуроров стран-членов ОТГ.

Он сказал, что последние 30 лет Азербайджан пытался решить карабахский вопрос дипломатическим путем: "Но все эти годы ОБСЕ и ее Минская группа просто тянули время. Поэтому Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны сам положил конец оккупации. Подняв флаг Азербайджана в Ханкенди, президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил смысл выражения "Карабах - это Азербайджан".

Б.Йылдырым также отметил, что сегодня тюркские государства взаимодействуют в различных сферах, в частности в области образования, здравоохранения, культуры.

По его словам, 2 ноября в Казахстане состоится саммит ОТГ, на котором председательство в организации перейдет к Казахстану.

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Версия на английском языке Binali Yıldırım speaks about cooperation between Turkic states
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: “Qarabağın işğaldan tam azad olunması hələ də bəzilərini narahat edir”

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