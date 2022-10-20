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Бинали Йылдырым поделился публикацией из Зангилана

Бинали Йылдырым поделился публикацией из Зангилана 16:42
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 16:53
Бинали Йылдырым поделился публикацией из Зангилана

Председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), заместитель председателя правящей партии Турции Бинали Йылдырым поделился публикацией в Twitter из Зангилана, сообщает Report.

"Приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта, первого этапа умного сельскохозяйственного комплекса "Агропарк Дружбы" на освобожденных территориях дорого Азербайджана", - написал Б.Йылдырым.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Азербайджане. В состав сопровождающей его делегации входит и Б.Йылдырым.

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Версия на английском языке Binali Yildirim tweets from Zangilan
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Zəngilandan paylaşım edib

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