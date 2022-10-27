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Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана

Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за проявленные внимание и поддержку после аварии в Джебраиле.
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 14:26
Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за проявленные внимание и поддержку после аварии в Джебраиле.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Бинали Йылдырым, которого сегодня выписали из клиники в Стамбуле.

Йылдырым также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который регулярно интересовался состоянием его здоровья.

Напомним, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым и депутат турецкого парламента Шамиль Айрым попали в ДТП на обратном пути из Джебраильского района. Б.Йылдырым и Ш.Айрым были доставлены вертолетом в бакинскую клинику. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил клинику, где проходили лечение зампред партии и депутат.

Б.Йылдырым был доставлен в Стамбул на медицинском самолете.

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Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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