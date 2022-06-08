Бинали Йылдырым награжден золотым орденом "Друг Азербайджана"

Экс-премьер-министру Турции, председателю Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыму за особые заслуги в развитии дружеских связей, политического, экономического и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией был вручен

Экс-премьер-министру Турции, председателю Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыму за особые заслуги в развитии дружеских связей, политического, экономического и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией был вручен золотой орден “Друг Азербайджана”, учрежденный международным журналом “Азербайджаным”.

Как сообщает Report, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, в свою очередь, поблагодарил редакционный совет и коллектив международного журнала "Азербайджаным", высоко оценил работу, проделанную азербайджанской стороной для укрепления связей и сотрудничества между двумя странами.