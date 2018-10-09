Бинали Йылдырым: Мы хотели бы видеть в рядах ТюркПА Узбекистан и Туркменистан

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В ближайшем будущем нам также хочется видеть в рядах ТюркПА Узбекистан и Туркменистан".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Бинали Йылдырым, касаясь целей ТюркПА на встрече в рамках 3-го заседания председателей парламентов стран Евразии.

Поздравив Алтынбека Мамаюсупова с избранием на должность генсека ТюркПА, Бинали Йылдырым с уверенностью заявил, что новый генсек организации приложит усилия для более эффективной деятельности организации.

Председатель турецкого парламента выразил уверенность, что на запланированном на 21-22 ноября в Измире заседании Парламентских ассамблей тюркоязычных стран будут проведены эффективные обсуждения и приняты важные решения.

Напомнив, что центральный штаб ТюркПА расположен в Баку, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов заявил о создании всех условий для эффективной деятельности организации.

Затем главы парламентов других стран также поделились своими мнениями о деятельности ТюркПА.