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    Бинали Йылдырым: Мы хотели бы видеть в рядах ТюркПА Узбекистан и Туркменистан

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В ближайшем будущем нам также хочется видеть в рядах ТюркПА Узбекистан и Туркменистан". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Бинали Йылдырым, касаясь целей ТюркПА на встрече в рамках 3-го заседания председателей парламентов стран Евразии. 

    Поздравив Алтынбека Мамаюсупова с избранием на должность генсека ТюркПА, Бинали Йылдырым с уверенностью заявил, что новый генсек организации приложит усилия для более эффективной деятельности организации. 

    Председатель турецкого парламента выразил уверенность, что на запланированном на 21-22 ноября в Измире заседании Парламентских ассамблей тюркоязычных стран будут проведены эффективные обсуждения и приняты важные решения. 

    Напомнив, что центральный штаб ТюркПА расположен в Баку, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов заявил о создании всех условий для эффективной деятельности организации. 

    Затем главы парламентов других стран также поделились своими мнениями о деятельности ТюркПА. 

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