Бинали Йылдырым: Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн

Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн.

Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что крах международной системы приводит к дестабилизации: "Турция находится в непосредственной близости к территориям, где наблюдается напряженность. Кроме того, наша страна постоянно принимает беженцев их других стран. Мы также сталкиваемся с угрозой террористических организаций, число которых растет с каждым днем. В свете событий в Сирии, Йемене, Украине и Газе мы наблюдаем разрушение международной системы, что прямо отражается на жизни людей, в том числе детей и женщин. Деятельность Совета Безопасности ООН парализована".

Б.Йылдырым отметил, что необходимо регулировать равенство между богатыми и бедными странами: "Развитие мировой системы здравоохранения, экономическое сотрудничество должны быть детально проработаны и организованы международными институтами".