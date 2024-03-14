О нас

Бинали Йылдырым: Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн

Бинали Йылдырым: Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 16:31
Бинали Йылдырым: Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн

Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что крах международной системы приводит к дестабилизации: "Турция находится в непосредственной близости к территориям, где наблюдается напряженность. Кроме того, наша страна постоянно принимает беженцев их других стран. Мы также сталкиваемся с угрозой террористических организаций, число которых растет с каждым днем. В свете событий в Сирии, Йемене, Украине и Газе мы наблюдаем разрушение международной системы, что прямо отражается на жизни людей, в том числе детей и женщин. Деятельность Совета Безопасности ООН парализована".

Б.Йылдырым отметил, что необходимо регулировать равенство между богатыми и бедными странами: "Развитие мировой системы здравоохранения, экономическое сотрудничество должны быть детально проработаны и организованы международными институтами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: Dünyada baş verən müharibələrdən dərs çıxarmalıyıq

Самое важное

Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi