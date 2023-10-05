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Бинали Йылдырым: Армения продолжает совершать ошибки

Бинали Йылдырым: Армения продолжает совершать ошибки Азербайджан освободил свои земли, а Армения продолжает совершать ошибки.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 17:41
Бинали Йылдырым: Армения продолжает совершать ошибки

Азербайджан освободил свои земли, а Армения продолжает совершать ошибки.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на церемонии подписания документа “О создании нотариального объединения тюркского мира”.

Б.Йылдырым отметил, что бывшая Минская группа ОБСЕ и другие международные организации не предприняли никаких конкретных шагов для освобождения Карабаха от армянской оккупации.

"Азербайджан спустя 30 лет освободил свои земли, и полностью очистил Карабах от террористов. Армения же продолжает совершать ошибки, на которые ее подстрекает диаспора. Вместо того, чтобы тратить свою энергию на развитие, эта страна занимается незаконной деятельностью", - сказал он.

Политик с удовлетворением отметил, что сотрудничество между тюркскими государствами развивается день ото дня.

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Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: “Azərbaycan torpaqlarını azad etdi, Ermənistan isə səhvlərini davam etdirir"

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