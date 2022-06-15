Бинали Йылдырым: Армения обязана выполнять положения трехстороннего заявления

"Мы живем в непростом геополитическом регионе и 40 лет ведем борьбу с терроризмом. Наш регион затрагивают нестабильность в Ираке, Сирии, на Балканах и в настоящее время к северу от Черного моря".

"Мы живем в непростом геополитическом регионе и 40 лет ведем борьбу с терроризмом. Наш регион затрагивают нестабильность в Ираке, Сирии, на Балканах и в настоящее время к северу от Черного моря".

Как сообщает Report, об этом на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона" заявил глава турецкой делегации, первый заместитель председателя Партии справедливости и развития (AKP) Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

По его словам, основная задача заключается в восстановлении мира и стабильности на Южном Кавказе: "В трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении, отражен вопрос о Зангезурском коридоре. Выполнение положений этого документа - долг и обязанность Армении. Чтобы мир приносил пользу региональному сотрудничеству и стабильности, необходимы еще большие обсуждения".