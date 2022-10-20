Бинали Йылдырым: 2023 год будет годом тюрков

2023 год будет годом всех тюрков.

2023 год будет годом всех тюрков.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Джебраиле заявил председатель Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместитель председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

"Следующий год будет годом тюрков. Потому что в следующем году отмечается 100-летие со дня рождения Турецкой Республики и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. На мой взгляд, турецко-азербайджанская дружба, братство станут еще крепче” - подчеркнул Б.Йылдырым.