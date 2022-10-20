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Бинали Йылдырым: 2023 год будет годом тюрков

Бинали Йылдырым: 2023 год будет годом тюрков 2023 год будет годом всех тюрков.
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 18:25
Бинали Йылдырым: 2023 год будет годом тюрков

2023 год будет годом всех тюрков.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Джебраиле заявил председатель Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместитель председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

"Следующий год будет годом тюрков. Потому что в следующем году отмечается 100-летие со дня рождения Турецкой Республики и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. На мой взгляд, турецко-азербайджанская дружба, братство станут еще крепче” - подчеркнул Б.Йылдырым.

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Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: “2023-cü il türklərin ili olacaq”

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