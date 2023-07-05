Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана

В рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения было выдвинуто много важных инициатив для развивающихся стран.
Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.
Он отметил, что Азербайджан успешно справлялся со всеми поставленными задачами в рамках ДН.
"Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана. Баку выступил с рядом инициатив, которые активизировали деятельность организации. Сегодня мы увидели, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку, осветил много глобальных тем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и подчеркнул необходимость более прозрачного и справедливого процесса для решения этих проблем", - заявил посол.