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Билал Хаи: Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире

Билал Хаи: Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 19:39
Билал Хаи: Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире

Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол отметил, что за годы конфликта пострадали более 1000 детей: "Мы подтверждаем нашу приверженность мирному урегулированию вопроса о Джамму и Кашмире в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Мы по-прежнему призываем международное сообщество сыграть свою роль в принятии решения, учитывающего интересы кашмирского народа, как это предусмотрено в резолюциях Совбеза ООН", - сказал он.

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Версия на английском языке Bilal Hayee: Jammu and Kashmir - world's most militarized zone today

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