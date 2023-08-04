Билал Хаи: Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире

Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире.

Джамму и Кашмир сегодня являются самой милитаризованной зоной в мире.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол отметил, что за годы конфликта пострадали более 1000 детей: "Мы подтверждаем нашу приверженность мирному урегулированию вопроса о Джамму и Кашмире в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Мы по-прежнему призываем международное сообщество сыграть свою роль в принятии решения, учитывающего интересы кашмирского народа, как это предусмотрено в резолюциях Совбеза ООН", - сказал он.