О нас

Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выразил удовлетворение, что люди, прибывшие из тюркоязычных стран на IV Национальный фестиваль "Яйлаг" в Азербайджан, проявляют единство.
Внешняя политика
16 августа 2025 г. 19:23
Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выразил удовлетворение, что люди, прибывшие из тюркоязычных стран на IV Национальный фестиваль "Яйлаг" в Азербайджан, проявляют единство.

Об этом сообщает корреспондент Report из Гёйгёля, где прошла церемония открытия фестиваля.

Общаясь с журналистами после церемонии, Б. Эрдоган рассказал о работе, которая ведется для сохранения культурной идентичности и ценностей.

"Эту картину очень отчетливо можно увидеть в родном Азербайджане. Мы выражаем удовлетворение тем, что видим, как семьи, прибывшие со всех уголков тюркского мира, демонстрируют единство в Азербайджане. Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он поддерживает национальные виды спорта и культуру", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bilal Ərdoğan: Azərbaycanda türk dünyasından gələnlərin birliyini görməkdən məmnunuq

Другие новости из категории

Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь
Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь
16 августа 2025 г. 15:23
Эльмеддин Мехтиев избран членом Консультативной группы фонда ООН
Эльмеддин Мехтиев избран членом Консультативной группы фонда ООН
16 августа 2025 г. 12:14
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
16 августа 2025 г. 11:50
Гендиректор ВОЗ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Гендиректор ВОЗ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
16 августа 2025 г. 10:26
Директор AIDA включен в состав консультативной группы CERF при ООН
Директор AIDA включен в состав консультативной группы CERF при ООН
15 августа 2025 г. 21:25
Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе
Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе
15 августа 2025 г. 19:35
102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса
102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса
15 августа 2025 г. 19:13
США опубликовали текст Меморандума о приостановке действия 907 поправки в отношении Азербайджана
США опубликовали текст Меморандума о приостановке действия 907 поправки в отношении Азербайджана
15 августа 2025 г. 14:45
Элин Сулейманов: Мир между Баку и Ереваном мог быть достигнут лишь при Трампе
Элин Сулейманов: Мир между Баку и Ереваном мог быть достигнут лишь при Трампе
15 августа 2025 г. 14:33
В штаб-квартире Молодежной организации ДН прошло мероприятие YouthLead Dialogues
ФотоВ штаб-квартире Молодежной организации ДН прошло мероприятие YouthLead Dialogues
15 августа 2025 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi