Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выразил удовлетворение, что люди, прибывшие из тюркоязычных стран на IV Национальный фестиваль "Яйлаг" в Азербайджан, проявляют единство.
Общаясь с журналистами после церемонии, Б. Эрдоган рассказал о работе, которая ведется для сохранения культурной идентичности и ценностей.
"Эту картину очень отчетливо можно увидеть в родном Азербайджане. Мы выражаем удовлетворение тем, что видим, как семьи, прибывшие со всех уголков тюркского мира, демонстрируют единство в Азербайджане. Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он поддерживает национальные виды спорта и культуру", - сказал он.