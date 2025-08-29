БИГ: Ядерные испытания, проведенные Францией, оказали разрушительное воздействие на окружающую среду

Ядерные испытания, проведенные Францией, включая испытания на колониальных территориях оказали разрушительное воздействие на окружающую среду.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ), распространенном в связи с 29 августа - Международным днем действий против ядерных испытаний.

В заявлении отмечается, что Франция с 1960 года провела около 210 ядерных испытаний, включая испытания на колониальных территориях: "Эти испытания оказали разрушительное воздействие на людей и окружающую среду. Ядерные испытания, проведенные Францией, были осуждены международным сообществом и различными организациями посредством нескольких документов и платформ. По этой теме также были организованы различные международные конференции и семинары, в том числе на таких мероприятиях, как COP29, были осуждены негативные социальные и экологические последствия французских ядерных испытаний".

В документе говорится о том, что народы, проживающие на колониальных территориях, до сих пор выражают недовольство непризнанием Францией негативных последствий и невыплатой надлежащей компенсации.