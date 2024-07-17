БИГ выделит стипендии студентам из колонизированных территорий

Бакинская инициативная группа (БИГ) будет выдавать стипендии студентам из регионов, борющихся с колониализмом, обучающимся в азербайджанских вузах.

Бакинская инициативная группа (БИГ) будет выдавать стипендии студентам из колонизированных территорий, обучающимся в азербайджанских вузах.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов сказал на первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий.

"С большой гордостью хочу объявить, что с этого года наша организация будет выдавать стипендии молодежи, желающей получить образование в Азербайджане", - сказал он.

Бакинская инициативная группа была создана участниками конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики. Бакинская инициативная группа уже год поддерживает справедливую борьбу за свободу народов, страдающих от колониализма. В связи с этим БИГ уже организовала до 15 международных конференций. Четыре из них были организованы в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, один в Стамбуле, а остальные в Баку.