БИГ решительно осудила задержание во Франции известного борца за права африканских народов Кеми Себы

10:07

Бакинская инициативная группа (БИГ) распространила заявление в связи с незаконным задержанием правоохранительными органами Франции известного активиста, борца за права африканских народов, Кеми Себы.

Как сообщает Report, БИГ решительно осудила этот шаг французских правоохранительных органов.

Отмечается, что этот незаконный шаг властей Франции следует рассматривать не только как грубое нарушение личной свободы и прав человека, но и как давление на борьбу африканских народов против неоколониализма и право на суверенитет.

В заявлении говорится, что Кеми Себа на протяжении многих лет выступает против неоколониальной политики и является одной из важных фигур в борьбе африканских стран за независимость: "Его задержание не только нарушает свободу выражения мнения и политической деятельности, но и еще раз доказывает, что Франция пытается нелегитимными способами сохранить свое присутствие и влияние в Африке. Такие действия показывают, что французское государство все еще не избавилось от колониального мышления и пытается сохранить свою гегемонию.

Кеми Себа является политическим заключенным, и его задержание напрямую связано с его политической деятельностью".

БИГ призывает международное сообщество, правозащитников и международные организации осудить этот незаконный акт и призвать правительство Франции немедленно и безоговорочно освободить Себу: "Мы рассматриваем этот инцидент, как проявление неоколониальной политики Франции в Африке, которая продолжается уже много лет, и призываем к проявлению глобальной солидарности для начала процесса деколонизации в регионе".