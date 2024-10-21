БИГ проведет в Женеве конференцию, посвященную последствиям французского колониализма

22 октября в рамках продолжающейся 142-й сессии Комитета по правам человека в женевском офисе ООН Бакинская инициативная группа (БИГ) проведет международную конференцию под названием "Международный пакт о гражданских и политических правах и последствия фр

22 октября в рамках продолжающейся 142-й сессии Комитета по правам человека в женевском офисе ООН Бакинская инициативная группа (БИГ) проведет международную конференцию под названием "Международный пакт о гражданских и политических правах и последствия французского колониализма".

Как сообщает Report, в мероприятии примут участие парламентарии, руководители неправительственных организаций и политических партий, эксперты, ученые, исследователи мозговых центров из территорий, находящихся под гнетом Франции и Нидерландов - Мартиники, Новой Каледонии, Гваделупы, Бонайре, Сен-Мартена, Французской Полинезии, Майотты, Французской Гвианы, Корсики, а также Гайаны.

Ожидается также участие известного активиста и борца за права народов Африки Кеми Себы.

Цель конференции - обсудить социальные, политические и экологические последствия колониальной политики, проводимой Францией и Нидерландами, и призвать международное сообщество поддержать процесс деколонизации. В частности, основными задачами являются признание права народов, находящихся под колониальным игом, на самоопределение и поиск решений в соответствии с принципами международного права для построения справедливого будущего.

На конференции будут подробно обсуждаться исторические и текущие последствия французского колониализма, а также экономическая зависимость, нарушения социальных прав и экологические проблемы на этих территориях.

Применение Международного пакта о гражданских и политических правах и его влияние на обеспечение равенства прав на колониальных территориях будут одними из основных тем мероприятия.

Эта платформа также нацелена на то, чтобы стать голосом народов, остающихся под колониальным гнетом, защищать их права на суверенитет и создать среду для диалога в целях построения устойчивого и справедливого будущего на основе требований международного права