Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    БИГ проведет в Нью-Йорке международную конференцию о колонизации заморских территорий Франции

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 21:37
    БИГ проведет в Нью-Йорке международную конференцию о колонизации заморских территорий Франции

    Бакинская инициативная группа (БИГ) проведет в Нью-Йорке международную конференцию "Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?".

    Как сообщает Report, мероприятие состоится 25 сентября в штаб-квартире ООН в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

    В конференции примут участие лидеры движений за независимость, действующих на заморских территориях Франции - Канаки (Новая Каледония), Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Махои Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, а также в колониальных территориях Нидерландов, таких как Бонэйр, Аруба, Сен-Мартен, международные эксперты по деколонизации, а также представители Международного фронта деколонизации, основанного в Баку.

    На конференции будет обсуждаться истинная сущность Бужевальского соглашения, представляемого Францией как гарантия "стабильности и общего будущего", и условия этого соглашения будут сравниваться с соглашениями Матиньон и Нумеа, которые должны были привести Новую Каледонию к независимости.

    На мероприятии представители канаков объяснят широкой общественности, почему они отвергли соглашение Бужеваль.

    Также в центре внимания будут вопросы будущего Новой Каледонии и других заморских территорий в период после Бужеваля, невыполнение обязательств, взятых Францией перед ООН, пути перехода к подлинному процессу деколонизации и совместные шаги в этом отношении.

    По итогам мероприятия будет принято совместное заявление. После же его окончания представители колоний проведут мирную акцию протеста перед офисом ООН.

    Бакинская инициативная группа международная конференция деколонизация
    BTQ Nyu-Yorkda Fransanın Dənizaşırı əraziləri kolonizasiyası ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirəcək
    BIG to hold international conference in New York on colonization of France's overseas territories

    Последние новости

    22:34

    Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    22:33

    Хаменеи: Переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

    В регионе
    22:26
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с финским лидером

    Внешняя политика
    22:05

    Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    22:00
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой

    Внешняя политика
    21:54

    Италия навала условия признания Палестины

    Другие страны
    21:54

    Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

    Другие страны
    21:49

    Трамп призвал страны НАТО сбивать самолеты РФ при вторжении на их территорию

    Другие страны
    21:37

    БИГ проведет в Нью-Йорке международную конференцию о колонизации заморских территорий Франции

    Внешняя политика
    Лента новостей