БИГ проведет в Нью-Йорке международную конференцию о колонизации заморских территорий Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) проведет в Нью-Йорке международную конференцию "Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?".

Как сообщает Report, мероприятие состоится 25 сентября в штаб-квартире ООН в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В конференции примут участие лидеры движений за независимость, действующих на заморских территориях Франции - Канаки (Новая Каледония), Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Махои Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, а также в колониальных территориях Нидерландов, таких как Бонэйр, Аруба, Сен-Мартен, международные эксперты по деколонизации, а также представители Международного фронта деколонизации, основанного в Баку.

На конференции будет обсуждаться истинная сущность Бужевальского соглашения, представляемого Францией как гарантия "стабильности и общего будущего", и условия этого соглашения будут сравниваться с соглашениями Матиньон и Нумеа, которые должны были привести Новую Каледонию к независимости.

На мероприятии представители канаков объяснят широкой общественности, почему они отвергли соглашение Бужеваль.

Также в центре внимания будут вопросы будущего Новой Каледонии и других заморских территорий в период после Бужеваля, невыполнение обязательств, взятых Францией перед ООН, пути перехода к подлинному процессу деколонизации и совместные шаги в этом отношении.

По итогам мероприятия будет принято совместное заявление. После же его окончания представители колоний проведут мирную акцию протеста перед офисом ООН.