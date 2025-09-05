БИГ осудила убийство заключенного канака во время беспорядков в Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (БИГ) осудила убийство молодого заключенного канакского происхождения, условно названного "Джеймс", во время беспорядков в Новой Каледонии в 2024 году.

Как сообщает Report, в заявлении БИГ упоминается статья "Утаённая смерть во время беспорядков в Новой Каледонии в 2024 году", опубликованная 3 сентября во французском издании Le Monde.

"В статье отмечается, что 13 мая 2024 года в пенитенциарном учреждении Камп-Эст в городе Нумеа, столице Канакии (Новая Каледония), произошел бунт заключенных. Во время инцидента в этом учреждении, где содержалось около 600 заключенных, трое надзирателей были взяты в заложники заключенными, и большинство камер наблюдения было выведено из строя. Для предотвращения выхода ситуации из-под контроля в район были стянуты дополнительные силы. Результаты проведенного расследования показывают, что во время происшествия молодой заключенный канакского происхождения, условно названный "Джеймс", подвергся физическому насилию со стороны правоохранительных органов и скончался четыре дня спустя от полученных травм", - говорится в статье.

Согласно имеющейся информации, "Джеймс" не участвовал в бунте и оставался в своей камере во время событий. Несмотря на это, его избили, а затем вместе с другими заключенными доставили в зону, где не были установлены камеры наблюдения, и вновь подвергли физическому насилию.

Кроме того, "Джеймсу" и другим раненым заключенным не была оказана необходимая медицинская помощь. По словам заключенных, голос "Джеймса" в последние дни перед смертью значительно ослаб, а затем полностью пропал. Он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Хотя официального заявления о точной причине смерти пока не сделано, Республиканская прокуратура Нумеа подтвердила начало расследования. В настоящее время продолжаются судебно-медицинская экспертиза и другие следственные действия.

В заявлении БИГ подчеркивается, что со смертью "Джеймса" официальное число погибших в результате событий мая 2024 года достигло 15. Тюрьма Камп-Эст на протяжении многих лет становилась объектом серьезной общественной и правовой критики из-за тяжелых условий содержания, переполненности и случаев насилия в отношении заключенных.

Отсутствие доступа к медицинским услугам, бесчеловечное обращение с молодыми заключенными и случаи насилия входят в число основных проблем учреждения. Именно по этой причине капитальная реконструкция тюрьмы Камп-Эст и приведение условий в соответствие с гуманистическими принципами были включены в основные положения Бужевальского соглашения. Семья погибшего и адвокат подали три различных гражданских иска. Правозащитники обвиняют государственных чиновников и правоохранительные органы в превышении должностных полномочий и применении физического насилия. Согласно информации Le Monde, смерть "Джеймса" не была отражена в официальной статистике.

Бакинская инициативная группа объясняет сокрытие французским правительством факта этой смерти несколькими факторами.

"Во-первых, его смерть произошла не непосредственно во время уличных беспорядков, а в тюрьме Камп-Эст. Во-вторых, состояние судебного расследования причины смерти и результаты экспертизы не были представлены общественности. В-третьих, из-за уничтожения камер видеонаблюдения в тюрьме визуальных доказательств нет, что затягивает расследование", - говорится в заявлении БИГ.