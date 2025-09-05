Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    БИГ осудила убийство заключенного канака во время беспорядков в Новой Каледонии

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 15:49
    БИГ осудила убийство заключенного канака во время беспорядков в Новой Каледонии

    Бакинская инициативная группа (БИГ) осудила убийство молодого заключенного канакского происхождения, условно названного "Джеймс", во время беспорядков в Новой Каледонии в 2024 году.

    Как сообщает Report, в заявлении БИГ упоминается статья "Утаённая смерть во время беспорядков в Новой Каледонии в 2024 году", опубликованная 3 сентября во французском издании Le Monde.

    "В статье отмечается, что 13 мая 2024 года в пенитенциарном учреждении Камп-Эст в городе Нумеа, столице Канакии (Новая Каледония), произошел бунт заключенных. Во время инцидента в этом учреждении, где содержалось около 600 заключенных, трое надзирателей были взяты в заложники заключенными, и большинство камер наблюдения было выведено из строя. Для предотвращения выхода ситуации из-под контроля в район были стянуты дополнительные силы. Результаты проведенного расследования показывают, что во время происшествия молодой заключенный канакского происхождения, условно названный "Джеймс", подвергся физическому насилию со стороны правоохранительных органов и скончался четыре дня спустя от полученных травм", - говорится в статье. 

    Согласно имеющейся информации, "Джеймс" не участвовал в бунте и оставался в своей камере во время событий. Несмотря на это, его избили, а затем вместе с другими заключенными доставили в зону, где не были установлены камеры наблюдения, и вновь подвергли физическому насилию.

    Кроме того, "Джеймсу" и другим раненым заключенным не была оказана необходимая медицинская помощь. По словам заключенных, голос "Джеймса" в последние дни перед смертью значительно ослаб, а затем полностью пропал. Он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Хотя официального заявления о точной причине смерти пока не сделано, Республиканская прокуратура Нумеа подтвердила начало расследования. В настоящее время продолжаются судебно-медицинская экспертиза и другие следственные действия.

    В заявлении БИГ подчеркивается, что со смертью "Джеймса" официальное число погибших в результате событий мая 2024 года достигло 15.  Тюрьма Камп-Эст на протяжении многих лет становилась объектом серьезной общественной и правовой критики из-за тяжелых условий содержания, переполненности и случаев насилия в отношении заключенных.

    Отсутствие доступа к медицинским услугам, бесчеловечное обращение с молодыми заключенными и случаи насилия входят в число основных проблем учреждения. Именно по этой причине капитальная реконструкция тюрьмы Камп-Эст и приведение условий в соответствие с гуманистическими принципами были включены в основные положения Бужевальского соглашения. Семья погибшего и адвокат подали три различных гражданских иска. Правозащитники обвиняют государственных чиновников и правоохранительные органы в превышении должностных полномочий и применении физического насилия. Согласно информации Le Monde, смерть "Джеймса" не была отражена в официальной статистике.

    Бакинская инициативная группа объясняет сокрытие французским правительством факта этой смерти несколькими факторами.

    "Во-первых, его смерть произошла не непосредственно во время уличных беспорядков, а в тюрьме Камп-Эст. Во-вторых, состояние судебного расследования причины смерти и результаты экспертизы не были представлены общественности. В-третьих, из-за уничтожения камер видеонаблюдения в тюрьме  визуальных доказательств нет, что затягивает расследование", - говорится в заявлении БИГ.

    БИГ Новая Каледония нарушение прав убийство репрессии
    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib
    Baku Initiative Group condemns killing of Kanak inmate during New Caledonia unrest

