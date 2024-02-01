БИГ осудила задержание активистов движения за независимость Nazione на Корсике

Бакинская инициативная группа (БИГ) решительно осудила незаконное задержание французской полицией активистов нового корсиканского движения за независимость Nazione и членов их семей.

Бакинская инициативная группа (БИГ) решительно осудила незаконное задержание французской полицией активистов нового корсиканского движения за независимость Nazione и членов их семей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении БИГ.

В БИГ напомнили, что 28 января около 700 сторонников независимости на Корсике учредили новое движение Nazione. Активисты движения подтвердили нынешнюю и будущую приверженность борьбе против колониального господства Франции.

"Спустя два дня, 30 января, два активиста Nazione были помещены под стражу в военном лагере Боргу. Члены их семей и еще один активист были вызваны в полицейский участок Бастии во второй половине того же дня", - отметили в БИГ.

В заявлении говорится, что задержание активистов проводилось наиболее грубыми методами: двери были выломаны, жилью причинен урон, родителей в грубой и жесткой форме арестовывали на глазах их детей.

"Это позор для страны, которая позиционирует себя как колыбель прав человека. Незаконное преследование со стороны полиции продолжается. Целью является запугать борющихся за независимость корсиканцев.

Мы решительно осуждаем незаконные действия французских правоохранительных органов, призываем власти Франции уважать принципы справедливости и прав человека, и обеспечить неповторение подобных действий в будущем. Франция должна гарантировать корсиканскому народу права на свободу мирных собраний и выражения мнений.

Призываем французское правительство прекратить давление на колониальные народы, требуем немедленного освобождения всех задержанных активистов. Также приглашаем другие неправительственные организации и политические движения присоединиться к этому заявлению и поддержать движение Nazione", - говорится в заявлении.