БИГ осудил намерение Франции внести конституционные изменения в Новой Каледонии

В рамках 142-й сессии Комитета ООН по правам человека 21 октября в женевском офисе состоялось заседание заинтересованных сторон перед слушаниями по отчету Франции о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

В рамках 142-й сессии Комитета ООН по правам человека 21 октября в женевском офисе состоялось заседание заинтересованных сторон перед слушаниями по отчету Франции о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие Бакинская инициативная группа, а также делегации Новой Каледонии и Французской Полинезии.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов выступил с заявлением, в котором осудил незаконный референдум, проведенный Францией в Новой Каледонии, и попытки конституционных изменений в избирательный кодекс, что вызвало протесты. Он отметил, что в результате этих действий погибло более 10 человек, около 400 получили ранения.

Аббасов также указал на ущерб здоровью населения от ядерных испытаний Франции в Полинезии и подчеркнул стремление ее народа к независимости. Он призвал к проведению нового референдума под контролем ООН и выводу французских войск из Новой Каледонии. Также он потребовал компенсации за ядерные испытания во Французской Полинезии и признания ее права на самоопределение.