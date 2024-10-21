О нас

БИГ осудил намерение Франции внести конституционные изменения в Новой Каледонии

БИГ осудил намерение Франции внести конституционные изменения в Новой Каледонии В рамках 142-й сессии Комитета ООН по правам человека 21 октября в женевском офисе состоялось заседание заинтересованных сторон перед слушаниями по отчету Франции о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 18:02
БИГ осудил намерение Франции внести конституционные изменения в Новой Каледонии

В рамках 142-й сессии Комитета ООН по правам человека 21 октября в женевском офисе состоялось заседание заинтересованных сторон перед слушаниями по отчету Франции о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие Бакинская инициативная группа, а также делегации Новой Каледонии и Французской Полинезии.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов выступил с заявлением, в котором осудил незаконный референдум, проведенный Францией в Новой Каледонии, и попытки конституционных изменений в избирательный кодекс, что вызвало протесты. Он отметил, что в результате этих действий погибло более 10 человек, около 400 получили ранения.

Аббасов также указал на ущерб здоровью населения от ядерных испытаний Франции в Полинезии и подчеркнул стремление ее народа к независимости. Он призвал к проведению нового референдума под контролем ООН и выводу французских войск из Новой Каледонии. Также он потребовал компенсации за ядерные испытания во Французской Полинезии и признания ее права на самоопределение.

Напомним, Бакинская инициативная группа представила альтернативный доклад, разоблачающий колониальную политику Франции, который был опубликован на сайте Комитета ООН.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBTQ-nin icraçı direktoru Yeni Kaledoniyada Fransanın konstitusional dəyişiklik etmək istəyini pisləyib

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi