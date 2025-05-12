БИГ организует в Риме конференцию по вопросу суверенитета Корсики

12:14

В Риме (Италия) 13 мая состоится конференция на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы для Корсики".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинской инициативной группой совместно с движением "Nazione", выступающим за независимость Корсики и против французского колониализма.

В конференции примут участие представители руководства и члены движения, эксперты по праву на деколонизацию, аналитики итальянских исследовательских центров, а также член группы поддержки народа Корсики в Милли Меджлисе.

Основное внимание на мероприятии будет уделено вопросам признания национальной идентичности, официального статуса корсиканского языка, сохранения культурного наследия и права народа Корсики на самоопределение.

По итогам мероприятия запланирована пресс-конференция.