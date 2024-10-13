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БИГ: Колониальные Нидерланды проводят целенаправленную политику ассимиляции на ряде территорий

БИГ: Колониальные Нидерланды проводят целенаправленную политику ассимиляции на ряде территорий Нидерланды проводят целенаправленную ассимиляцию на Бонайре, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, Сент-Эстатиусе и Сабе, продолжая свою колониальную политику на этих территориях.
Внешняя политика
13 октября 2024 г. 13:00
БИГ: Колониальные Нидерланды проводят целенаправленную политику ассимиляции на ряде территорий

Нидерланды проводят целенаправленную ассимиляцию на Бонайре, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, Сент-Эстатиусе и Сабе, продолжая свою колониальную политику на этих территориях.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ),

В документе отмечается, что 10 октября 2024 года Палатой представителей (нижняя палата - ред.) парламента Нидерландов были приняты две антиазербайджанские, односторонние и предвзятые резолюции, которые поддержал министр иностранных дел этого государства.

Подчеркивается, что принятие нидерландскими парламентариями резолюций, фальсифицирующих факты недавней истории и современности, уже давно не вызывает удивления у Бакинской инициативной группы, занимающейся разоблачением преступной колониальной политики Нидерландов.

"Продолжая свою колониальную политику на Бонайре, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, Сент-Эстатиусе и Сабе, Нидерланды проводят на этих территориях целенаправленную ассимиляцию, изгоняют коренное население с островов, заселяя их нидерландцами. Обращаясь с представителями коренного населения как со "второсортными гражданами", преследуя сторонников независимости и сажая их в тюрьму, Амстердам запрещает представителям местных народов учиться и говорить на своих родных языках, не создают необходимых условий для сохранения культуры коренных народов и совершают множество других преступлений.

Учитывая вышесказанное, Бакинская инициативная группа предлагает парламенту Нидерландов призвать правительство своей страны положить конец преступлениям на островах Бонайре, Сен-Мартен, Аруба, Кюрасао, Сент-Эстатиус и Саба.

В связи с этим мы призываем учредить соответствующую Комиссию по расследованию для привлечения к ответственности виновных в совершенных и продолжающихся преступлениях.

Кроме того, мы призываем страны Европейского Союза поддержать создание соответствующего органа Советом по правам человека ООН, который будет непосредственно контролировать случаи преступлений на упомянутых островах, и направление этим органом зафиксированных случаев в другие структуры ООН.

Мы приглашаем вас поддержать инициативы против колониальных преступлений на международном уровне, в частности, деятельность Бакинской инициативной группы", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке BTQ: Müstəmləkəçi Niderland bəzi ərazilərdə məqsədyönlü assimilyasiya siyasəti aparır

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