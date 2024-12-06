БИГ и Объединенная ассоциация Сен-Мартена подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинская инициативная группа (БИГ) и Объединенная ассоциация Сен-Мартена (One St. Martin Association) подписали меморандум о сотрудничестве.
Как передает Report, документ подписан в рамках конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене — один остров, один народ, одна судьба".
Меморандум предусматривает сотрудничество в сферах политики, экономики и образования.
Подписи под документом поставили исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов и президент ассоциация Рода Ребекка Арринделл.