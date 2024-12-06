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БИГ и Объединенная ассоциация Сен-Мартена подписали меморандум о сотрудничестве

БИГ и Объединенная ассоциация Сен-Мартена подписали меморандум о сотрудничестве Бакинская инициативная группа (БИГ) и Объединенная ассоциация Сен-Мартена (One St. Martin Association) подписала меморандум о сотрудничестве.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 15:47
БИГ и Объединенная ассоциация Сен-Мартена подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинская инициативная группа (БИГ) и Объединенная ассоциация Сен-Мартена (One St. Martin Association) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, документ подписан в рамках конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене — один остров, один народ, одна судьба".

Меморандум предусматривает сотрудничество в сферах политики, экономики и образования.

Подписи под документом поставили исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов и президент ассоциация Рода Ребекка Арринделл.

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Версия на английском языке ФотоBIG and One St. Martin Association sign memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке BTQ və “One St. Martin Association” Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb

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