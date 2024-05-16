БИГ и движения, борющиеся с французским неоколониализмом, распространили заявление в поддержку Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (БИГ) и 14 политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, распространили сов

Бакинская инициативная группа (БИГ) и 14 политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в документе осуждается насильственное проведение французским правительством незаконных изменений в пользу расширения избирательных масс в Канаки-Новой Каледонии, а также выражается полная поддержка канакского народа в его справедливой борьбе за независимость.

В документе отмечается, что ответственность за аресты около 150 человек и убийство трех человек за последние дни лежит на французском правительстве: "Целенаправленное стремление французского государства, так называемой "страны прав человека", попирающей право канакского народа на самоопределение, в вопросе расширения избирательного электората поставить канакский народ в меньшинство на своей земле ведет к ухудшению сложившейся ситуации".

В документе содержится призыв к Франции прекратить колониальную политику и позволить канакскому народу свободно решать свою судьбу, а международной общественности не закрывать глаза на колониальный опыт, который привел к тому, что канакский народ превращается в меньшинство.

Присоединившиеся к заявлению призвали Совет Безопасности ООН осудить нарушение Францией международного права.

Представляем полный текст заявления:

“Мы, Бакинская инициативная группа и представители организаций в Канаки (Новая Каледония), Маохи - Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, которые являются последними колониями Франции, а также сенаторы и депутаты осуждаем навязывание силой изменений по расширению избирательной массы в Канаки – Новая Каледония.

В результате французской колониальной доктрины, отрицающей право народов, находящихся под ее защитой, на самоопределение, сегодня Канаки находятся в огне. В Канаки, где за последние дни арестованы около 150 человек и убиты три человека, возобновилась гражданская война. Сгорели многие магазины, улицы пусты, а некоторые дороги полны сгоревшими автомобилями.

Целенаправленное стремление французского государства, так называемой "страны прав человека", попирающей право канакского народа на самоопределение, в вопросе расширения избирательного электората поставить канакский народ в меньшинство на своей земле приводит к ухудшению сложившейся ситуации.

Мы выражаем полную солидарность с народом канаков и поддерживаем их борьбу против расширения избирательного корпуса и за отзыв представленного правительством законопроекта.

Обретение Новой Каледонией независимости является обязательством в соответствии с международными документами, особенно резолюцией ООН 1514 о праве народов на самоопределение. Поэтому все существующие возражения канакского народа и его сторонников являются законными.

Мы призываем Францию прекратить колониальную политику и дать Канакам право свободно решать свою судьбу!

Мы также призываем международную общественность не закрывать глаза на этот отвратительный колониальный опыт, который направлен на то, чтобы канакский народ стал меньшинством!

Мы призываем государства-члены ООН поднять тревогу посредством Совета Безопасности ООН и осудить нарушения международного права со стороны Франции!



Авторы заявления:

Groupe d’Initiative de Bakou

Kanaky-Nouvelle Caledonie

FLNKS : Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste

MJKF : Mouvement Des Jeunes Kanak en France

Maohi Nui-Polynésie Française

Tāvini Huiraʻatira

Guyane

MDES : Mouvement de Décolonisation et d'Emancipation Sociale

Martinique

PALIMA : Parti pour la Libération de la Martinique

Guadeloupe

ANG : Alyans Nasyonal Gwadloup

CIPPA : Comité d'initiative pour un projet alternatif

FKNG : Fòs pou konstwi nasyon Gwadloup

KSG : Kolèktif pou sové Gwadloup

MIR : Mouvement International pour les Réparations

UPLG : Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe

CIPN : Comité International des Peuples Noirs

Corse

Nazione