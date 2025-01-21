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БИГ и движение за независимость Ka Ubuntu подписали меморандум

БИГ и движение за независимость Ka Ubuntu подписали меморандум Между Бакинской инициативной группой (БИГ) и движением Ka Ubuntu, борющемся за независимость острова Реюньон, подписан меморандум.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 16:09
БИГ и движение за независимость Ka Ubuntu подписали меморандум

Между Бакинской инициативной группой (БИГ) и движением Ka Ubuntu, борющемся за независимость острова Реюньон от Франции, подписан меморандум.

Как сообщает Report, документ был подписан исполнительным директором БИГ Аббасом Аббасовым и председателем организации Ka Ubuntu Роменом Катамбарой на международной конференции в Баку на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

Было отмечено, что меморандум предусматривает практическое сотрудничество.

Остров Реюньон является 11-й по счету заморской территорией Франции, с которой сотрудничает БИГ.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupu və Reyunyon adasının "Ka Ubuntu" təşkilatı arasında memorandum imzalanıb

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