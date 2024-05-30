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БИГ: Франция бойкотирует мероприятия ООН по деколонизации

БИГ: Франция бойкотирует мероприятия ООН по деколонизации Бакинская инициативная группа (БИГ) провела восемь международных конференций, основной целью которых является освещение проблем народов, все еще страдающих от колониализма.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 16:15
БИГ: Франция бойкотирует мероприятия ООН по деколонизации

Бакинская инициативная группа (БИГ) провела восемь международных конференций, основной целью которых является освещение проблем народов, все еще страдающих от колониализма.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в ходе выступления на конференции в Милли Меджлисе на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он отметил, что позиция Азербайджана в международных организациях, председательство в Движении неприсоединения являются большим вкладом в борьбу с колониализмом.

Аббасов добавил, что на последней Венской конференции между БИГ и партией Tavini Huiraatira был подписан меморандум: "Документ предусматривает сотрудничество двух организаций не только в политической сфере, но и в области здравоохранения и образования. Уверен, что и в будущем мы продолжим сотрудничество с партией. Каждый год ООН проводит мероприятия по деколонизации, которые Франция бойкотирует".

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Версия на английском языке BIG: France boycotts UN decolonization measures
Версия на азербайджанском языке BTQ: Fransa BMT-nin dekolonizasiya ilə bağlı tədbirlərini boykot edir

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