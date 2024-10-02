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БИГ: Борьба канакского народа за свободу завершится обретением независимости

БИГ: Борьба канакского народа за свободу завершится обретением независимости Бакинская инициативная группа (БИГ) поздравила канакский народ с тем, что благодаря протестам в борьбе за свободу им удалось добиться серьезных уступок от французских властей во главе с Эммануэлем Макроном.
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 10:51
БИГ: Борьба канакского народа за свободу завершится обретением независимости

Бакинская инициативная группа (БИГ) поздравила канакский народ с тем, что благодаря протестам в борьбе за свободу им удалось добиться серьезных уступок от французских властей во главе с Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится, что впервые с момента подписания Нумейского соглашения между правительством Франции и Канакским социалистическим фронтом национального освобождения (FLNKS) в 1998 году французская сторона обязалась выполнить ряд требований канаков.

Бакинская инициативная группа выразила уверенность, что борьба канакского народа за свободу завершится обретением независимости - главного требования местного населения.

"В Новой Каледонии уже несколько месяцев продолжаются мирные акции протеста против французского колониализма, а также грубого нарушения прав и свобод канакского народа со стороны правительства Макрона. В результате этих акций более 10 гражданских лиц были убиты французскими силами безопасности, сотни людей арестованы. В то же время ключевые фигуры FLNKS, в частности лидер движения Кристиан Тейн, были незаконно арестованы и переведены в город Лион.

Бакинская инициативная группа с первого дня поддерживала семьи этих политзаключенных и будет продолжать оказывать поддержку", - говорится в поздравлении.

В нем также отмечается, что правительство Макрона, наконец-то, осознало, что не сможет подавить мирные протесты, стреляя в мирных жителей, и было вынуждено пойти на уступки.

"Впервые с момента подписания Нумейского соглашения между французским правительством и FLNKS в 1998 году, французская сторона взяла на себя обязательство выполнить ряд требований канакского народа.

Протесты, начавшиеся в Новой Каледонии, быстро распространились и на другие колонии, что вынудило французское правительство пойти на следующие уступки:

Отныне вопросами колоний будет заниматься непосредственно премьер-министр, а не министр по делам заморских территорий.

Председатели Национального собрания и Сената Франции в ближайшее время посетят Новую Каледонию с целью установления диалога.

Межведомственная делегация, сформированная при премьер-министре и министре заморских территорий, будет вести переговоры с Новой Каледонией (ранее они отказывались от диалога с канакским народом).

Провинциальные выборы в Новой Каледонии, которые планировалось провести в конце 2024 года по согласованию с главой государства, откладываются до конца 2025 года. Палаты французского парламента примут соответствующее решение.

Принятый в мае 2024 года конституционный закон, позволяющий незаконно увеличить число избирателей в Новой Каледонии, не будет вынесен на голосование во французском Конгрессе. Президент Франции официально объявит об этом в ноябре.

Это означает, что французское правительство больше не сможет предоставлять право голоса мигрантам, которых оно целенаправленно переселяло в Новую Каледонию", - говорится в поздравлении.

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Версия на английском языке Baku Initiative Group congratulates Kanak people
Версия на азербайджанском языке BTQ: Kanak xalqının mübarizəsi müstəqilliyin qazanılması ilə yekunlaşacaq

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