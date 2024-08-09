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Безвизовый режим между Азербайджаном и Марокко вступит в силу 28 августа

Безвизовый режим между Азербайджаном и Марокко вступит в силу 28 августа
Внешняя политика
9 августа 2024 г. 13:26
Безвизовый режим между Азербайджаном и Марокко вступит в силу 28 августа

Соглашение о безвизовом режиме между Марокко и Азербайджаном вступит в силу 28 августа, в день когда отмечается 32-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом Report сообщили в посольстве Марокко в Азербайджане.

С этой даты граждане Азербайджана смогут въезжать в Марокко без визы на срок до 90 дней при условии, что срок действия их паспортов составляет не менее 180 дней с даты въезда в страну. Это же условие применительно и к гражданам Марокко, посещающим Азербайджан.

В посольстве назвали введение безвизового режима в годовщину установления дипломатических отношений доказательством взаимной приверженности углублению братских отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Visa-free travel between Morocco and Azerbaijan begins on August 28
Версия на азербайджанском языке Mərakeş və Azərbaycan arasında sadələşdirilmiş viza rejimi avqustun 28-dən qüvvəyə minəcək

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