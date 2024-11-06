Безответственное использование ИИ может иметь серьезные последствия

Безответственное использование искусственного интеллекта (ИИ) может иметь возможные последствия.
Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом документе Глобального саммита религиозных лидеров - Бакинской декларации.
"Призываем к сотрудничеству между учеными, законодателями, политическими деятелями, религиозными лидерами, международными и общественными организациями для учета рисков, которыми может сопровождаться использование современных технологий, и избежания неконтролируемого применения искусственного интеллекта, которое могло бы привести к усугублению экологического кризиса", - говорится в декларации.