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Безответственное использование ИИ может иметь серьезные последствия

Безответственное использование ИИ может иметь серьезные последствия Безответственное использование искусственного интеллекта (ИИ) может иметь возможные последствия.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 12:46
Безответственное использование ИИ может иметь серьезные последствия

Безответственное использование искусственного интеллекта (ИИ) может иметь возможные последствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом документе Глобального саммита религиозных лидеров - Бакинской декларации.

"Призываем к сотрудничеству между учеными, законодателями, политическими деятелями, религиозными лидерами, международными и общественными организациями для учета рисков, которыми может сопровождаться использование современных технологий, и избежания неконтролируемого применения искусственного интеллекта, которое могло бы привести к усугублению экологического кризиса", - говорится в декларации.

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Версия на английском языке Irresponsible use of artificial intelligence can have consequences - declaration of religious leaders
Версия на азербайджанском языке Süni intellektin məsuliyyətsiz istifadəsinin fəsadları ola bilər – Dini liderlərin Bəyannaməsi

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