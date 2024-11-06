Безответственное использование ИИ может иметь серьезные последствия

Безответственное использование искусственного интеллекта (ИИ) может иметь возможные последствия.

Безответственное использование искусственного интеллекта (ИИ) может иметь возможные последствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом документе Глобального саммита религиозных лидеров - Бакинской декларации.

"Призываем к сотрудничеству между учеными, законодателями, политическими деятелями, религиозными лидерами, международными и общественными организациями для учета рисков, которыми может сопровождаться использование современных технологий, и избежания неконтролируемого применения искусственного интеллекта, которое могло бы привести к усугублению экологического кризиса", - говорится в декларации.