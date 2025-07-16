Бердымухамедов: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением саммита ОЭС в Ханкенди

Председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Азербайджан с недавним успешным проведением в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Азербайджан с недавним успешным проведением в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку Гурбангулы Бердымухамедов отметил, в сфере внешней политики Туркменистан и Азербайджан выступают с принципиальных и твердых позиций, основанных на следовании Уставу ООН и признанным международно-правовым нормам.

"Наши страны вносят важный вклад в поддержание стабильности и безопасности в мире и на континенте, в региональных вопросах, в зоне Каспийского моря. Успешно и эффективно сотрудничаем в крупнейших международных организация, прежде всего, в ООН, в ряде региональных структур", - сказал он.