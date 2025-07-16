О нас

Бердымухамедов: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением саммита ОЭС в Ханкенди

Бердымухамедов: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением саммита ОЭС в Ханкенди Председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Азербайджан с недавним успешным проведением в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
16 июля 2025 г. 12:22
Бердымухамедов: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением саммита ОЭС в Ханкенди

Председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Азербайджан с недавним успешным проведением в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку Гурбангулы Бердымухамедов отметил, в сфере внешней политики Туркменистан и Азербайджан выступают с принципиальных и твердых позиций, основанных на следовании Уставу ООН и признанным международно-правовым нормам.

"Наши страны вносят важный вклад в поддержание стабильности и безопасности в мире и на континенте, в региональных вопросах, в зоне Каспийского моря. Успешно и эффективно сотрудничаем в крупнейших международных организация, прежде всего, в ООН, в ряде региональных структур", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İƏT-in Zirvə görüşünün Xankəndidə uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi