Гурбангулы Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку

Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает Report, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Бердымухамедов возложил венок к Монументу Победы.

Затем гостю была представлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти шехидов, о беспримерном героизме, проявленном азербайджанским народом в Отечественной войне, и о великой исторической Победе.

Отметим, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.