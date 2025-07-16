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Гурбангулы Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку

Гурбангулы Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку
Внешняя политика
16 июля 2025 г. 14:31
Гурбангулы Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает Report, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Бердымухамедов возложил венок к Монументу Победы.

Затем гостю была представлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти шехидов, о беспримерном героизме, проявленном азербайджанским народом в Отечественной войне, и о великой исторической Победе.

Отметим, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

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Версия на английском языке Chairman of Halk Maslahaty of Turkmenistan visits Victory Park in Baku
Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Zəfər parkını ziyarət edib

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