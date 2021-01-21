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Бердымухамедов: Туркменистан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его инициатив

Бердымухамедов: Туркменистан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его инициатив "Туркменистан и Азербайджан являются инициаторами идеи создания транспортной линии Каспий -Черное Море"
Внешняя политика
21 января 2021 г. 15:35
Бердымухамедов: Туркменистан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его инициатив
Гурбангулы Бердымухамедов

В течение многих лет Туркменистан и Азербайджан как два независимых государства последовательно развивают отношения по самому широкому спектру направлений.

Как сообщает Report об этом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"И следует подчеркнуть, что основу [наших] эффективных двусторонних связей составляет открытый, конструктивной, дружеский, политический диалог, сложившийся на самом высоком государственном уровне. Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном развиваются последовательно и динамично. Мы успешно сотрудничаем на международной арене, выступая за упрочение всеобщее мира, стабильности и безопасности. Наши страны разделяют подходы по такой важной глобальной теме как энергетическая безопасность", - сказал он.

Он также высоко оценил сотрудничество между странами на международных площадках.

"Туркменистан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его международных инициатив и соавторство по целому ряду выдвинутых Туркменистаном проектов резолюций ГА ООН. Важнейшей отраслью нашего партнерства выступает и транспортная сфера. Вместе с афганскими, турецкими, грузинскими партнерами Туркменистан и Азербайджан эффективно работают над функционированием транспортного коридора Lapis Lazuli, призванного стать важнейшей континентальной магистралью между Азией и Европой. Туркменистан и Азербайджан являются инициаторами идеи создания транспортной линии Каспий -Черное Море", - сказал он.

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