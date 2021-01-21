Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной

Подписание между правительствами Азербайджана и Туркменистана Меморандума о взаимопонимании стало результатом большой многолетней работы

Подписание между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море стало результатом большой многолетней работы.

Как сообщает Report об этом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Мы приступаем к очень важному и перспективному проекту. Убежден, что совместная работа Туркменистана и Азербайджана на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной. Я искренне благодарю вас за поддержку этого исторического документа, за большое внимание и личный вклад в дело развития и укрепления дружбы, братства и сотрудничества между нашими народами и государствами.

Он нацелен на упрочение содружества и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе Каспийского моря самых благоприятных условий для развития устойчивой энергетики, широкого и взаимовыгодного и международного партнерства", - сказал он.

Г. Бердымухамедов также отметил высокий уровень азербайджано-туркменских отношений во многих отраслях, в частности, подчеркнув успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, "которое подствердило высокий авторитет Азербайджана и его руководства".