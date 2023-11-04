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Бербок: Германия заинтересована в оказании помощи Азербайджану в разминировании 

Бербок: Германия заинтересована в оказании помощи Азербайджану в разминировании  Германия заинтересована в оказании помощи в разминировании.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 20:55

Германия заинтересована в оказании помощи в разминировании.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, Азербайджану был предложен проект по разминированию, который будет осуществляться в рамках Оттавской конвенции: "Люди должны проживать в безопасности на этих землях".

"Сотрудничество с Азербайджаном имеет большие перспективы. Защита и соблюдение прав человека очень важно для этого региона»,- сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Berbok: Almaniya minatəmizləmə işində Azərbaycana kömək etməkdə maraqlıdır

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