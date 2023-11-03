Бербок: Берлин хочет создать условия для продолжения переговоров между Баку и Ереваном

Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана, и считает это основой для всех переговоров, направленных на установление мира.

Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана, и считает это основой для всех переговоров, направленных на установление мира.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместном брифинге с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Мы хотим создать условия для установления стабильности и безопасности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, и для продолжения переговоров", – сказала она.

В свою очередь, Мирзоян отметил, что Армения считает возможным установление мира в регионе.

Министр отметил, что Армения считает важными усилия Германии по установлению мира и стабильности в регионе.