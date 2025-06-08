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Бенджамин Ламберт: Мой опыт работы в Азербайджане стал запоминающимся

Бенджамин Ламберт: Мой опыт работы в Азербайджане стал запоминающимся Азербайджан был важным этапом и воспоминания о нем самые теплые и хорошие.
Внешняя политика
8 июня 2025 г. 13:58
Бенджамин Ламберт: Мой опыт работы в Азербайджане стал запоминающимся

Азербайджан был важным этапом и воспоминания о нем самые теплые и хорошие.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил Бенджамин Ламберт, которые более 15 лет назад играл за клуб "Симург Загатала".

"В Азербайджане я провел всего полтора года, выступая за "Симург Закатала". Однако за это время я многое узнал о стране и ее истории. Сейчас за плечами 20 лет профессиональной футбольной карьеры. И мне очень приятно, что я тоже участвую в этом мероприятии", - сказал он перед началом турнира по мини-футболу "Суговушан" организованного азербайджанской диаспорской платформой MADANI в Брюсселе.

По словам Ламберта, в те годы, когда он играл за наш клуб, Азербайджан еще не был так известен на международной арене. "Сейчас каждый знает Баку, каждый знает вашу страну, и я уверен, что страна развивается и движется к еще большему международному признанию", - считает он.

В Азербайджанской лиге тогда выделялись только 5-6 команд, сейчас "Карабах" - постоянный участник Лиги Европы, отметил он.

Бывший игрок "Симурга" также рассказал, что его команда часто выезжала на игры в Баку, для чего они 6 часов ехали в автобусе. "Это был довольно утомительный путь, однако гостеприимство людей, улыбки, с которыми нас везде встречали, сделали этот опыт очень приятным. Я играл со многими футболистами из разных стран. При первой встрече, казалось, каждый будет придерживаться своих традиций, но потом все уживались вместе очень легко и дружно", - поделился он своими воспоминаниями.

Ламберт считает, что то, что он вырос в Бельгии, где живет много мусульман, помогло ему легко адаптироваться и в Азербайджане.

"Я считаю, что в футболе невозможно развиваться в одиночку. Поэтому сегодняшний турнир - это не только развлечение, но и возможность для обмена опытом и обсуждения совместного роста в футболе", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Benjamin Lambert: Azərbaycanda təcrübəm unudulmaz oldu

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