О нас

Бенджамин Клемент: Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам

Бенджамин Клемент: Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам - местным жителям.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 10:53
Бенджамин Клемент: Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам

Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам - местным жителям.

Как сообщает Report, об этом сказал координатор реюньонского отделения движения за независимость Ka Ubuntu Бенджамин Клемент на проходящей в Баку международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

Он отметил, что жители Реюньона стремятся усилить историко-политическую борьбу: "Мы требуем компенсации от тех, кто отнял у нас нашу культуру. Мы еще раз заявляем, что положим конец колониализму".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Benjamin Clement: Reunionese demand return of lands to their rightful owners
Версия на азербайджанском языке Benjamin Klement: Reyunyonlular ada torpaqlarının öz sahiblərinə qaytarılmasını tələb edirlər

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi