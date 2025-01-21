Бенджамин Клемент: Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам

Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам - местным жителям.

Жители Реюньона требуют возвращения островных земель их законным владельцам - местным жителям.

Как сообщает Report, об этом сказал координатор реюньонского отделения движения за независимость Ka Ubuntu Бенджамин Клемент на проходящей в Баку международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

Он отметил, что жители Реюньона стремятся усилить историко-политическую борьбу: "Мы требуем компенсации от тех, кто отнял у нас нашу культуру. Мы еще раз заявляем, что положим конец колониализму".