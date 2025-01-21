Бенджамин Клемент: Ожидаемая компенсация - это восстановление исторической справедливости и нашего достоинства

Патриархальный дух и колониальный дух идентичны.

Как сообщает Report, об этом сказал координатор реюньонского отделения движения за независимость Ka Ubuntu Бенджамин Клемент, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что восстановление исторической справедливости является одной из главных целей.

"В то время компенсации выплачивались только мужчинам, поскольку они считались владельцами. Однако мы не должны забывать о женщинах, пострадавших от этих преступлений. Широкой публике о них неизвестно, и мы стремимся к тому, чтобы правда стала достоянием гласности. Компенсация, которую мы ожидаем, - это восстановление исторической справедливости и нашего достоинства", - заявил Клемент.