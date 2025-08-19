Белый дом поделился интервью посла Азербайджана в США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт поделилась в социальной сети "X" обширным интервью посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима, данным одному из ведущих медиа-органов страны, журналу "The Washington Examiner".

Как сообщает американское бюро Report, опубликованное сегодня интервью вышло под заголовком "Посол Азербайджана назвал Трампа "настоящим миротворцем" после исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией".

В интервью журналисту Брэди Ноксу посол заявил, что президент США Дональд Трамп сыграл решающую роль в подписании исторической Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, и назвал его "настоящим миротворцем".

Дипломат предоставил подробную информацию о декларации, подписанной 8 августа, и отметил, что предварительно утвержденный министрами иностранных дел документ закладывает основу для мирного договора, который будет подписан в будущем.

Согласно документу, коридор, который будет создан под контролем США, откроет новые возможности развития как для Армении, так и для Азербайджана, а также проложит путь для прямых торговых связей между Азербайджаном и его стратегическим партнером Турцией.

В своем интервью Х.Ибрагим особо подчеркнул решимость администрации Трампа принести мир и развитие в регион: "Президент Трамп - настоящий лидер, миротворец. Поэтому мы верили, что не только в нашем регионе, но и во всем мире будет больше мира и прогресса. И мы увидели результат", - отметил посол.

