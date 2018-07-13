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    Белый дом: Министр обороны и госсекретарь встретились со своими азербайджанскими коллегами

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп встретился в четверг на саммите НАТО в Брюсселе с лидерами Албании, Грузии, Италии, Хорватии и Украины. Как сообщает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Белого дома высокого ранга.  

    "Сегодня президент провел короткие встречи с лидерами Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Италии. Из-за незапланированной сессии саммита НАТО встречу с лидером Румынии провести не получилось. Министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео встретились со своими азербайджанскими коллегами", - отметил он.

    Раскрывать содержание состоявшихся переговоров Белый дом не стал.

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