Белый дом: Министр обороны и госсекретарь встретились со своими азербайджанскими коллегами

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретился в четверг на саммите НАТО в Брюсселе с лидерами Албании, Грузии, Италии, Хорватии и Украины. Как сообщает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Белого дома высокого ранга.

"Сегодня президент провел короткие встречи с лидерами Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Италии. Из-за незапланированной сессии саммита НАТО встречу с лидером Румынии провести не получилось. Министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео встретились со своими азербайджанскими коллегами", - отметил он.

Раскрывать содержание состоявшихся переговоров Белый дом не стал.